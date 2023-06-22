"Кинджалами", ймовірно, хотіли вдарити по дамбі у Кривому Розі, – ЗМІ про нічну атаку по Україні

Російська армія вночі 22 червня запустила 3 ракети типу "Кинджал" по Україні. За попередніми даними, ці ракети прямували в бік дамби у Кривому Розі.

Таким чином, окупанти хотіли вчинити ще одну катастрофу після підриву Каховської ГЕС. Ці ракети зафіксували у Дніпропетровській області.

Дивіться також Удари по Криворіжжі та Одещині: що відомо про нічну атаку ворога ракетами й "Шахедами"

Росіяни цілилися "Кинджалами" у криворізьку дамбу

Журналісти зазначили, що джерела, які побажали лишитися анонімними, наголосили, що "Кинджали", які росіяни вночі випустили по Україні, летіли у бік Дніпропетровщини. Основною ціллю загарбників, ймовірно, була дамба Карачунівського водосховища, що є основним джерелом води для міста.

Але ракети не досягли своєї цілі,

– наголосило джерело.

Попередньо ракети "Кинджал" збили наші сили протиповітряної оборони. У Повітряних силах раніше наголошували, що ворог цілився по об'єктах критичної інфраструктури України.

Що відомо про нічну атаку росіян по Кривому Рогу

Російські військові у ніч проти 22 червня здійснили чергову ракетну атаку по Півдню України. Цього разу ворог випустив 3 ракети типу Х-22 та 3 ракети типу "Кинджал".

Близько 1 години ночі у місті пролунали вибухи. Очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав жителів прямувати до укриттів.

Згодом у Повітряних силах наголосили, що ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Водночас окупанти продовжують свої терористичні атаки.

Попри це, ракети все ж завдали шкоди місту. У Лозуватській громаді Криворізького району утворилися величезна вирва. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Карачунівське водосховище – водойма в Україні, на річці Інгулець, біля Кривого Рогу. Площа водосховища сягає понад 36 кілометрів квадратних. Будівництво водойми почалося у 1932 році, а закінчилось вже у 1938 році. Водосховище є основним джерелом водопостачання Кривого Рогу, зрошення земель, промислового та побутового використання, ведення рибного промислу. Очисна станція сховища дозволяє очищувати до 200 тисяч кубометрів води на добу.