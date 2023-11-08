Ще один носій "Калібрів" ліквідований: Ігнат сказав, яка зброя допоможе потопити флот Росії

Надання Україні далекобійних ракет Taurus від уряду Німеччини розглядається протягом багатьох місяців. Однак рішення наразі не ухвалене. Хоча українські сили нагально потребують саме таких ракет.

Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, додавши, що такі ракети як Taurus потрібні Україні у будь-якій кількості.

Важливо Складна ситуація: від чого залежить передача ракет Taurus Україні

Крилатих ракет багато не буває

Така зброя, що має велику дальність ураження, може принципово змінити ситуацію на фронті.

Тактико-технічні характеристики Taurus дозволяють діставати значно далі, ніж зараз це здійснюють ракети Storm Shadow. Та загалом, як зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ, крилатих ракет багато не буває.

На сьогодні ми бачимо результат французьких ракет SCALP, завдяки яким було ліквідовано ще один носій "Калібрів" (російському ракетоносію "Аскольд" було завдано удару, внаслідок якого корабель повністю розбитий – 24 Канал),

– наголосив Ігнат.

Саме тому Росія втрачає контроль Чорного моря у частині, що стосується надводних засобів. Однак залишаються повітряні засоби, які можуть контролювати море з неба.

Україна 4 листопада завдала удару ракетами SCALP по суднобудівному заводу "Залів" у Керчі. Внаслідок удару отримав суттєвих пошкоджень корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт". Він навіть ще не був введений в експлуатацію. Судячи з опублікованих фото, на яких зображений "Аскольд" після ураження, він є непридатний до експлуатації.

Як ракети Taurus дозволять ЗСУ серйозно вплинути на ситуацію на фронті: дивіться відео

Ракети Taurus дозволяли б завдавати ударів на серйозну глибину в тилу противника. А об'єктів в тимчасово окупованому Криму доволі багато, зокрема:

кілька аеродромів, на яких базується російська авіація;

Кримський міст, проте залишається питання, чи буде раціонально влучати по ньому саме ракетами Taurus.

"Оскільки Росія використовує проти нас крилаті ракети "Калібр", "Іскандер-К", Х-101, ЗСУ потрібно теж мати такі засоби, щоб протидіяти", – підкреслив Юрій Ігнат.

Що відомо про постачання Україні ракет Taurus