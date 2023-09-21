Росіяни квапляться завдати ударів: з чим пов'язаний масований ракетний обстріл України

Росія 21 вересня здійснила один з наймасштабніших за останні місяці обстрілів України. Ця атака може свідчити про те, що ворог готується до обстрілів української критично важливої інфраструктури.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що окупанти активізували атаки, адже налякані успішними операціями ГУР по ураженню їхніх ракетоносіїв.

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Комплексна помста

Росія постійно вчиняє терористичні удари чи по портовій інфраструктурі, чи по мирних об'єктах, чи по "складах з ракетами Storm Shadow", які окупанти, за їхніми звітами, "знищують" щоночі. А тепер ще й відновили обстріли по енергетичних об'єктах.

Ці удари росіян пов'язані з комплексною помстою за вдалі атаки по критично важливих для них об'єктах,

– зазначив політтехнолог.

Коли минулого року росіяни з ініціативи Сєргєя Суровікіна розпочали обстріли енергетичних об'єктів, Україна не мала й половини систем ППО, які є зараз.

Судячи з кількості збитих ракет, а Повітряні Сили ліквідували 36 з 43 одиниць, це серйозний показник для українських систем ППО. Не всі ракети наразі вдається збити. Але з точки зору якості систем протиповітряної оборони, Україна набагато краще нині готова до таких атак ворога,

– наголосив Тизенгаузен.

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Ховають ракетоносії

Окупанти саме зараз квапляться завдати якомога більше ударів по Україні, тому що невідомо, скільки у них залишиться ракетоносіїв за 1 – 2 місяці. Адже лише за останні тижні російський флот зазнав значних втрат. Зокрема ураження отримав їхній підводний човен, носій "Калібрів" "Ростов-на-Дону".

Останнім часом російські ракетоносії дуже рідко з'являються в акваторії Чорного моря. Після вдалих операцій ГУР по "вишках Бойка", острову Зміїному, системах ППО в тимчасово окупованому Криму росіяни не так зухвало діють в Чорному морі.

"Росіяни розуміють, що їхні ракетоносії можуть бути уражені у будь-який момент. До того ж одразу кілька. А тому вони намагаються максимально відстріляти ракети, які накопичили", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

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Окупанти здійснили масований обстріл України, застосовувавши 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Ворог випускав ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району західніше Енгельса в Саратівській області Росії.

Проте силам ППО разом зенітними ракетними військами, винищувальною авіацією Повітряних сил, підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони та інших засобів вдалося ліквідувати 36 ворожих ракет. Крім того, росіяни вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

На Київщині уламки ракети впали на завод Pepsi, внаслідок чого спалахнула пожежа. Є поранені. Також уламки ракет впали в декількох районах Києва – Голосіївському, Святошинському, Дарницькому. Є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, а також є поранені, зокрема – 9-річна дівчинка.

Під ракетними обстрілами опинилась також Львівщина. У Дрогобицькому районі відбулось влучання зокрема в промисловий об'єкт.

А в Черкасах від уламків ракети зазнала руйнувань будівля готелю.