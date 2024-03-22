Тривога в Україні, крилаті ракети в повітряному просторі: ППО відбиває атаку

Другу ніч поспіль ворог запустив з Ту-95МС крилаті ракети. 22 березня о 03:34 Повітряні сили повідомили про це у соцмережах та попередили, що в наш простір ця зброя залетить близько 5 ранку.

За інформацією моніторингових каналів, Ту-95МС вилетіли у значній кількості – 13 з двох аеродромів, "Оленья" в Мурманській області Росії та "Енгельс" у Саратовській області. Отже, ракетний удар може бути масованим.

Докладніше про це Увага, небезпека: з російських Ту-95МС відбувся пуск крилатих ракет

Повітряна тривога та ракетний удар 22 березня: що відомо

05:38, 22 березня Крилаті ракети з Київської області заходять у Вінницьку на межі з Черкаською областю, – ПС. Монітори пишуть, значна частка ракет прямує на Захід. 05:34, 22 березня ПС повідомили про ракети на Дніпро та Кривий Ріг, також Суспільне написало, що у деяких районах Дніпра відсутнє світло. Ракети є у Вінницькій області, пишуть Повітряні сили. Монітори додають, що також у Черкаській та Київській! 05:26, 22 березня 8 ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо, – ОВА. 05:21, 22 березня За останні кілька хвилин ПС повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг. Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. 05:15, 22 березня Монітори пишуть, на Запоріжжя дуже багато всього – балістика, з Ту-95, з Ту-22, "Кинджали". Дніпро також під загрозою.



У деяких районах Запоріжжя зникло світло, так само у Харкові, де ще й проблеми з водопостачанням. 05:07, 22 березня Ракети летіли на Кривий Ріг, там лунали вибухи, і знову на Кременчук, і ще балістика на Запоріжжя – ПС пишуть про Х-22, там теж чутно вибухи.



Так само є Х-22 у Донецькій області, напрямок на захід. І знову на Сумщині фіксують ракети, також крилата ракета у Кіровоградській області у напрямку Черкас.



Не забуваймо, що не всі "Шахеди" збили, небезпека є практично в усіх областях! 04:56, 22 березня Ракета на Харківщині, на Кременчук та на Павлоград, пишуть Повітряні сили. Цілей багато. Водночас Харків атакували балістикою, фіксували близько 15 вибухів. "У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", – повідомив мер. Повітряна тривога триває в усій Україні. 04:47, 22 березня Перші ракети залетіли – через Сумщину, також у бік Кривого Рогу. Плюс зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, можуть бути ще вильоти "Кинджалів". 04:23, 22 березня Моніторингові канали повідомили про зліт додатково чотирьох Ту-22м3 з аеродрому "Моздок" у Північній Осетії в Росії. Ці літаки можуть застосувати особливо небезпечні ракети Х-22.



Утім, від них загрозу поки не фіксують. А от Ту-95, ймовірно, здійснили пуски всім складом – їх нарахували, нагадаємо, 13. 03:34, 22 березня Повітряні сили повідомили про пуск крилатих ракет із Ту-95 з регіону Каспійського моря. перед тим моніторингові канали вже пили, що ці літаки рушили до пускових рубежів.

Не ігноруйте сигнали тривоги та ховайтеся в укриття! Якщо такої можливості немає, застосовуйте правило двох стін. Перебувайте у безпеці до відбою. І не знімайте роботу ППО! Офіційну та важливу інформацію про перебіг атаки ворога та про її наслідки читайте у нашому телеграмі

Звернімо увагу, що цієї ж ночі відбувалася масштабна атака на Україну зі застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Монітори нарахували понад три десятки БпЛА, які рухалися в нашому небі.

Про особливу небезпеку повідомляли в Одесі та області, а також на Львівщині та інших західних областях.

Повітряна тривога охопила майже всі регіони за рідкісними винятками – ще до інформації про загрозу пусків крилатих ракет.

Окрім того, близько 4 ранку з півдня ворог застосував балістичне озброєння по Запорізькій області. В ОВА одразу ж написали про вибух у Запоріжжі, без подробиць. Балістикою ближче до 5 ранку обстрілювали також Харківську область.