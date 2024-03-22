Складно збивати, – авіаексперт назвав характер масованої атаки 22 березня
В ніч на 22 березня Росія запустила величезну кількість ракет та дронів по Україні. Є один "маневр", який окупанти почали лише нещодавно використовувати.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що останнім часом Росія почала накопичувати важливі ресурси на кшталт ракет. Наслідком цього стали дві великі атаки упродовж 21 та 22 березня.
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Було багато балістичних ракет
Як наголосив Храпчинський, сили протиповітряної оборони відпрацювали на всі 100%. Однак Україна, на жаль, поки має не надто багато можливостей збивати балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М". А цього разу окупанти досить багато їх запустили.
Вони застосували велику кількість балістичних ракет. Здебільшого ті летіли по прифронтовій зоні. Ми вже неодноразово чули, що після збиття А-50 ворог почав активніше використовувати розвідувальні БпЛА, щоб дізнатися, де розташовані наші засоби ППО, які є ближче до лінії фронту. Тут важливо достукатися до наших партнерів,
– сказав Храпчинський.
Україні надзвичайно потрібно посилити протиповітряну оборону такими засобами як Patriot. Це допоможе мінімізувати загрозу від балістичних ракет.
Ворог використовує балістичні ракети. Ну і не варто забувати і про протикорабельні Х-22. Насправді їх складно збивати. Тут потрібно, щоб партнери допомогли підсилити ППО,
– зауважив авіаексперт.
Ракетний удар по Україні 22 березня: коротко
- В ніч на 22 березня Росія запустила аж 151 засіб ураження по Україні. Відомо про 63 "Шахеди", 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних "Кинджалів", 2 керовані авіаційні Х-59, 22 зенітні ракети С-300/С-400. Сили ППО збили понад 90 ворожих цілей.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що це була наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. У частині областей сталися проблеми зі світлом.
- Президент Володимир Зеленський показав наслідки атаки. Окупанти цілилися в електростанції, греблю ГЕС, житлові будинки тощо. Він закликав партнерів не зволікати з допомогою. Україні потрібно більше систем ППО.
- Загарбники додумалися вдарити по найбільшій в Україні гідроелектростанції – ДніпроГЕС. Там спалахнула пожежа. Наразі відомо про одного загиблого внаслідок цього обстрілу. На місці влучання вже працюють спеціалісти.