Зранку Росія вдарила балістикою по Херсонщині: є руйнування

Ворог продовжує руйнувати промислову інфраструктуру на Херсонщині. Зранку 31 березня окупанти атакували область балістикою.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня. Зазначили, що масштаби пошкоджень ще уточнюються, передає 24 Канал.

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На Херсонщині є руйнування

В останній ранок березня 2024-го російські військові вдарили по Херсонщині балістикою. Окупанти продовжують руйнування промислової інфраструктури регіону.

Масштаби пошкоджень внаслідок обстрілу ще уточнюються. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони. Будьте уважні та свідомі. При попередженні про небезпеку терміново переходьте в укриття!

– наголосили в Силах оборони Півдня.

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Коротко про наслідки нічної атаки 31 березня