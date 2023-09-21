Росіяни обстріляли ракетами Київ: внаслідок атаки є 7 постраждалих

Російська армія 21 вересня масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок цього обстрілу у кількох районах столиці є постраждалі серед цивільних.

Усім цим людям надали медичну допомогу на місці або госпіталізували до лікарні. Водночас кількість постраждалих у Києві може ще збільшитися.

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Що відомо про постраждалих у Києві

Віталій Кличко зазначив, що станом на 7:04 відомо про 7 постраждалих людей у Дарницькому районі.

За даними медиків, постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці,

– сказав мер Києва.

Раніше мер міста повідомляв, що у Дарницькому районі міста було відомо про 5 постраждалих. Трьох, серед них 18-річна дівчина та 9-річна дівчинка, госпіталізували. А ще двом медики надали допомогу на місці.

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Перші повітряні тривоги пролунали в Україні близько 4 ранку. Тоді попереджали про загрозу російських крилатих ракет, які окупанти запускали зі своїх стратегічних бомбардувальників, до цього переміщені з аеродрому в Оленьї.

Вже згодом стало відомо, що вибухи пролунали в Києві. Там повідомляли про роботу Сил протиповітряної оборони й закликали людей триматися подалі від вікон та небезпечних під час повітряної тривоги предметів.

Зрештою у Святошинському районі української столиці під час ракетної атаки зникло світло та вода. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що на місці вже працюють відповідні спецслужби.

Крім того, у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкодження від уламків російської ракети отримала газова труба. Кличко зазначив, що пожежі внаслідок атаки – не було.

Зрештою в Києві близько 7:15 оголосили повторну повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про повторний пуск ракет на українську столицю.