Стіни почорніли від диму: фото зруйнованого будинку на Солом'янці після ракетного удару

Країна-агресор нещадно атакує українські міста та села. Рано-вранці 2 січня під масований ракетний удар потрапили Київ і Харків.

Росіяни випустили по Україні купу ракет. Але, що цікаво, при цьому обстріляли й свої села – у Воронезькій області літак не втримав ракету, і вона впала просто посеред населеного пункту. Губернатор обіцяє компенсації, а російське міноборони проведе "розслідування".

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Який вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва після обстрілу 2 січня

Там серйозні руйнування. На світлинах видно, що скла немає ніде, а із того, що колись було вікнами та балконами, валить дим.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Будинок на Солом'янці, зруйнований ракетним обстрілом / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Раніше на тлі цього будинку виступив Віталій Кличко. Мер столиці сказав, що ситуація складна.

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