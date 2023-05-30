Проліз у проламану стіну: 9-річний хлопчик розповів, як врятувався під час нічної атаки на Київ
Джерело:Віталій Кличко
В Голосіївському районі під час обстрілу в ніч на 30 травня уламки російського дрона влучили в 24-поверхову будівлю. Сашко, 9-річний хлопчик, що живе на 22-му поверсі, зумів врятуватися з квартири через проламану стіну.
Вночі з пошкодженого будинку вдалося евакуювати 20 людей. Проте через атаку російських дронів та ракет одна людина загинула, а ще 13 постраждали.
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Як хлопчикові вдалося врятуватися
Сашко, що живе в багатоповерхівці в Голосіївському районі, прокинувся вночі від вибухів. У його будинок влучив уламок ворожого дрона, і вибиратися довелося через пробиту стіну.
Через офіс вибралися. Там була така вибита стіна на сходи. Я спав, і там такий вибух був. Бо це на 22-му поверсі,
– розповів Сашко.
Мер Києва Віталій Кличко навідався до пошкодженої будівлі і пообіцяв хлопчикові, що незабаром усе відновлять, щоб він міг якомога швидше повернутися додому. Він заявив, що комісія вже оглядає ступінь пошкоджень.
Наслідки обстрілу багатоповерхівки / Фото з телеграму Віталія Кличка
Насамкінець Кличко наголосив, що наразі імовірність російських атак дуже висока, тому не варто нехтувати власною безпекою.
"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", – заявив Кличко.
Що відомо про нічну атаку Росії на Київ
- Андрій Крамаров, фахівець з протиповітряної оборони, заявив, що ворог не зміг досягти своїх цілей нічною атакою на Київ. За його словами, Росія намагається виснажити запас української системи ППО.
- Під час повітряної тривоги на одному з паркінгів у Києві охоронець відмовився впускати людей в укриття і говорив, що йому "начхати". Невдовзі після інциденту паркінг перевірила поліція.
- Льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Росія за одну атаку випустила по Україні чи не місячний запас ракет. Окупанти покладали серйозні сподівання на атаку, проте українська ППО змогла збити майже усі ворожі цілі.