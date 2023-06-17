Вистрілив собі у ногу: чому Путін прорахувався з ударом по Києву
Росія вдень 16 червня атакувала Київщину. У цей день до столиці з візитом прибула делегація країн Африки – союзників кремлівського диктатора Владіміра Путіна. У такий спосіб бункерний дід показав африканцям, що вони дарма підтримують його дії.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він підкреслив, що хоч ракети і збили, але все одно було чутно вибухи.
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"Насправді Путін дуже детально пояснив представникам африканських країн, що вони неправі, коли намагаються у якийсь спосіб йти за ним. Мені здалось, що це "геніальна" історія. У найбільш відповідальний момент він "вистрілив собі у ногу", – вважає опозиціонер.
Результат "обробки" росіянами
Яковенко зазначив, що делегація з країн Африки приїхала, аби запропонувати Україні свій "мирний план": віддати усі тимчасово окуповані Росією території Путіну та заборонити ЗСУ виганяти загарбників.
"Для цього вони приїхали. Перед цим був тривалий вояж Лаврова. Він скакав у бусах разом з африканськими вождями, приносив їм подарунки. Це результат цієї "обробки" протягом кількох місяців", – підкреслив журналіст.
Яковенко про атаку на Київ під час візиту делегації з Африки: дивіться відео
Атака на Київщину 16 червня: головне
- Росія спрямувала на Київську область ракети "Калібр" та "Кинджал". Спрацювала ППО – потужний вибух чули у Подільському районі столиці.
- У Повітряних силах повідомили, що збили 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.
- В одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки та спалахнула пожежа. Відомо про щонайменше сімох постраждалих.
- Руйнувань зазнали щонайменше 30 будинків: 3 з них – зруйновані повністю, а 13 – потребують капітального ремонту.
- Водночас речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що делегація лідерів країн Африки "не бачила й не чула вибуху". Інформацію про масовану ракетну атаку він назвав "дезінформацією".