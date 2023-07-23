Росія атакувала центр Одеси, який під охороною ЮНЕСКО: моторошні кадри

23 липня вночі російські загарбники вдарили ракетами по Одесі. Вони атакували центр міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

На оприлюднених кадрах можна побачити значні руйнування будівель в центрі Одеси. За цей тиждень терористи атакують місто вже вп’яте.

До теми Ми передбачали таку активність, – Гуменюк про наслідки страшної атаки по Одесі

Як виглядає атакований центр Одеси

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна показала відео, на якому видно зруйнований центр Одеси. Вона наголосила, що центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Питання, скільки ще потрібно, щоб нарешті знищити це російське зло? І не думати про уявні "червоні лінії", які ці терористи давно вже перейшли,

– написала Зарівна.

Центр Одеси після російських ракет: дивіться відео

Нічна атака Одеси 23 липня: останні новини

Вночі 23 липня російські військові масовано обстріляли Одещину ракетами. На терористичну атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Відомо, що під ураження ворожих ракет потрапили об'єкти, які досить близько розташовані до портової інфраструктури. Зокрема, були прицільні удари по самому порту. На щастя, на виробничих потужностях порту це не відзначилось. Є певні руйнування, їх обсяг ще уточнюється.

Наталія Гуменюк зазначила, що повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

До речі, влада оприлюднила кадри наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Відомо, що святиню побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.