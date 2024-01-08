Росія вдарила по Новомосковську: кількість постраждалих зросла

Російські окупанти 8 січня здійснили масований ракетний обстріл по території України. Стало відомо, що внаслідок атаки противника є постраждалі у Новомосковську.

Станом на 12:18 за уточненими даними у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Скільки людей постраждало

Сергій Лисак розповів, що 11 людей залишаються в медзакладі. З них четверо – діти.

За словами Лисака, поряд з пораненими лікарі. Він зазначив, що їм надають всю необхідну допомогу.

Деталі про атаку

Зранку 8 січня під ударом ворожого ракетного обстрілу опинився Новомосковськ в Дніпропетровській області. Там пролунала низка потужних вибухів. Відомо, що противник атакував область балістичними ракетами, а також "Кинджалом".

Після ракетного удару російської армії в Новомосковську виникла пожежа, проте її вже локалізували. Також повідомляли про те, що вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що унаслідок атаки пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.

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