Наймасованіший обстріл Одещини та збиті дрони під Києвом: що відомо про нічну атаку Росії

Росіяни продовжують обстрілювати нашу країну щодня і щоночі. У ніч на 19 липня під удар знову підпали південні регіони, зокрема Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя. В Одеській області пошкоджено склади з тютюном і феєрверками, кладовище і термінал з олією та зерном.

У ніч на 19 липня Росія вкотре обстріляла Україну. Було завдано масованого удару ракетами різних типів і дронами "Шахед". Найбільше руйнувань на Одещині, проте повітряні цілі збивали в багатьох областях.

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Держава-терорист випустила цілий арсенал по нашій країні:

32 дрони Shahed;

16 крилатих ракет "Калібр";

вісім крилатих ракет Х-22;

шість крилатих ракет "Онікс";

одну авіаракету Х-59.

ППО збила 23 дрони, 13 "Калібрів" та ракету Х-59.

Руйнування на Одещині

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що сьогоднішня атака – одна з наймасштабніших.

Одна з найжахливіших ночей. Окупанти атакували Одесу різними типами ракет та "Шахедами". Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення,

– написав він.

По області гатили крилатими ракетами Х-22 та "Онікс". Влучили у зерновий та олійний термінали, промисловий об'єкт і два склади з тютюном і феєрверками. Також пошкоджено Слобідське кладовище.

Якими були наслідки масованої атаки в Одесі: дивіться відео

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Збита на підльоті до берега ракета Х-59 упала в одному з кварталів. Від неї з'явилася велика вирва, а вибухова хвиля пошкодила довколишні будівлі. Уламки скла поранили людей, зокрема 9-річного хлопчика, також є травмовані.

Усі "Калібри", що летіли на область, збила ППО. Їх випустили з бухти Севастополя. З'явилося відео, як запускали ракети з Криму.

Миколаївщина та Запоріжжя

По Очакову ворог завдав 5 артилерійських ударів. У Коблівській громаді – руйнування та займання об'єктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні, одну людину шпиталізували.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради, повідомив, що на околицях Запоріжжя було три ракетні удари, також обстрілювали область. Надійшло 34 повідомлення про руйнування житла та цивільної інфраструктури.

Які ще області обстрілювали

Інші регіони також зазнали атаки, проте там руйнування не були значними.