Росія може готуватися до потужнішої атаки, – авіаексперт сказав, що на це вказує

Путін зараз намагається максимально нагнітати ситуацію, аби мати кращі позиції на тлі можливих переговорів України та Росії. Тому найближчим часом можна очікувати черговий масований ракетний удар.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що Путін готується до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Йому важливо продемонструвати, що Росія буцімто "монстр", яка всіх перемагає. Тому й зараз Путін постійно погрожує ракетою "Орешник", а на фронті у них буквально рекордні втрати за добу.

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Чи буде новий удар "Орешником"

Як наголосив Криволап, Путін хоче залякати як Україну, так і країни Заходу. За останній місяць він регулярно згадував за "Орешник", але не отримав реакції, на яку сподівався.

Путін постійно нагнітає з цим "Орешником". То він щось говорить, то його Пєсков, то Гєрасімов. Потім Лукашенка підключили. Це "гра", на яку світ ніяк не реагує. Тепер були заяви про високотехнологічну "дуель". Не дарма кажуть, що Путін – патологічний садист,

– зауважив Криволап.

Ще спроба нагнітати ситуацію – балістичний удар по Києву 20 грудня. Запустили як "Шахеди", так і, ймовірно, балістичні ракети КНДР KN-23. Також Росія використала ракети "Кинджал". Видається, що окупанти перевіряють, де розташовані українські системи ППО та чи є додаткові ресурси, коли інші системи "виснажені".

Мені здається, що Росія готується до більш потужної атаки. Вже будуть більш точні ракети, а не північнокорейські. Це можуть бути "Іскандери" та "Кинджали", щоб знищити нашу енергетичну систему. Думаю, що це може статися найближчим часом,

– сказав Криволап.

При цьому навряд чи Росія буде використовувати ракету "Орешник". На стадії розробки у них може бути 2-3 прототипи цієї зброї. Одну Росія вже запустила без особливого ефекту. Але Путін явно буде лякати цією зброєю.

Нагадаємо, сили ППО збили 5 балістичних ракет, які Росія запустила по Києву. Що відомо про удар по Києву 20 грудня – читайте в матеріалі 24 Каналу.