Військовий оглядач пояснив, як нічні масовані обстріли з Росії пов'язані з наступом ЗСУ

Російські окупанти упродовж останнього часу чи не щодня завдають масовані ракетні удари та атаки дронами. Так вони намагаються досягнути низки цілей.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни завдають регулярні ракетні обстріли, щоб досягти низки своїх цілей тактичного та стратегічного значення.

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Чому Росія почала так часто бити ракетами та дронами

Як наголосив Коваленко, насамперед російські окупанти намагаються уразити деякі об'єкти, де, на їхню думку, зберігаються боєприпаси, військова техніка тощо. Також загарбники у такий спосіб пробують впливати на контрнаступ ЗСУ.

Там вони намагаються впливати на наш наступ. Як би це дивно не звучало, але саме ударами по тилу вони хочуть змусити постійно залишати в бойовому положенні частину наших систем ППО. Це нібито змусить нас не використовувати їх під час наступальних дій ЗСУ,

– розповів Коваленко.

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Попри це, під час планування будь-якого наступу завжди вираховують кількість зенітних ракетних комплексів, які використають під час операції. Не обов'язково, що ці системи взагалі зараз перебувають на бойовому чергуванні в тилу.

Ракетна атака 29 травня: коротко

Російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні в ніч на 29 травня. Ворог використовував і ракети, і дрони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував крайню атаку Росії по Україні. Окупанти запустили до 40 крилатих ракет X-101/Х-555 та близько 35 дронів-камікадзе Shahed.

Загалом українські військові успішно знищили 67 ворожих повітряних цілей. Відомо, що Сили ППО збили 37 крилатих ракет X-101/Х-555, 29 ударних безпілотників Shahed та 1 розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Одна з ракет долетіла до Львівщини. Її збили над Золочівським районом, а уламки впали на господарську будівлю. Люди не постраждали.