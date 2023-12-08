У Міненерго відповіли, чи вплинула ракетна атака на роботу енергосистеми

Україна – в очікуванні масованих атак на енергоінфраструктуру з боку Росії та відключень світла. В уряді сказали, чи вплинув останній обстріл на ситуацію в енергетиці.

У ніч проти п'ятниці, 8 грудня, російські окупанти випускали ракети по нашій державі. Згодом в ефірі національного телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук відповіла, чи призвела ця атака до проблем в енергетичній галузі, – інформує 24 Канал.

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Обстріл України і наслідки для енергетики

За словами посадовиці, немає інформації про постраждалі енергооб'єкти внаслідок цього обстрілу. Однак раніше загарбники атакували теплоелектростанції у прифронтових районах.

Щодо сьогоднішньої ранкової ракетної атаки. У нас немає повідомлень про пошкодження енергооб'єктів. Однак ви знаєте, що в попередні дні були пошкоджені ТЕС на Сході України в прифронтових областях,

– заявила Гринчук.

Заступниця голови Міненергетики констатувала, що два енергоблоки випали з роботи на відповідних теплових станціях – відбуваються ремонтні роботи. Водночас чергова інтенсивна атака на енергоінфраструктуру може розпочатися в будь-який момент.

Відновлення триває. Сподіваємось, що якнайшвидше зможемо їх (енергоблоки – 24 Канал) повернути до роботи. Кожного дня очікуємо і готуємося до непередбачуваної поведінки нашого ворога.

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