Чи може Росія запустити велику хвилю ракет: оперативне зведення від Світана

Росія продовжує накопичувати ракетний потенціал для ударів. Тим часом уперше після довгої перерви російські бомбардувальники Ту-95МС атакували Україну ракетами.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Росія хоче накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.

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Наскільки масованою може бути ракетна атака

Світан вважає, що 8 грудня росіяни могли запустити 20 крилатих ракет, оскільки бомбардувальники Ту-95МС зараз носять по 2 ракети. Відповідно, одна з них могла не долетіти.

Він зауважив, що окупанти давно не завдавали ракетних ударів із бомбардувальників Ту-95МС. Адже Росія намагається накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.

Частинами будуть однозначно скидати, невеликими хвилями,

– припускає полковник запасу.

На його думку, велику хвилю ракет росіяни можуть запустити лише під якесь свято чи інформаційний потік. Тож у середньому можливе застосування 20 – 30 ракет. Якщо додати ще й "Шахеди", то загалом може бути 40 – 50 повітряних цілей.

Куди Росія найчастіше запускає "Шахеди"

Росія використовує Ту-95 для ракетних обстрілів України. З цих бомбардувальників ворог запускає крилаті ракети типу Х-555 та Х-101. Ракета Х-101 важить орієнтовно 2200 – 2400 кілограмів. Вона одна з найдорожчих російських ракет, приблизна вартість – 13 мільйонів доларів. Це вдвічі дорожче за ракету "Калібр".

Полковник зауважив, що росіяни часто атакують "Шахедами" саме Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що чудово знають, що там розташована авіабаза. У 2018 році на цьому аеродромі виконували бойові завдання й сідали літаки F-15.

За його словами, росіяни думають, що після отримання винищувачів F-16 ми розміщуватимемо їх на цій базі, й намагаються зараз якось дістатися інфраструктури. Однак в Україні є ще чимало аеродромів.

А в Старокостянтинові доволі серйозна система ППО,

– зауважив Світан.

Тому, додав льотчик-інструктор, окупанти намагаються якось її пробити. Ми ж збільшили кількість мобільних груп для знищення "Шахедів".

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