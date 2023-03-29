У Чорному морі серйозний шторм, – Гуменюк оцінила загрозу ракетної атаки

У Чорному морі не вщухає шторм. Несприятлива погода заважає ворогу використовувати надводні ракетоносії та авіацію.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що станом на зараз у Чорному морі є лише один носій ракет типу "Калібр", який може здійснити залп до 4-х ракет.

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У Чорному морі шторм

За її словами, на Півдні України оголошено потужне штормове попередження, вирує сильний вітер. Хвилювання моря оцінюється у 5 балів, що для Чорного моря є досить серйозним показником. Як правило, надводні ракетоносії при такій погоді не застосовуються.

"Погода суттєво на нашому боці. Наразі ми фіксуємо, що у Чорному морі перебуває 6 одиниць російського флоту, серед яких судна забезпечення і лише один підводний човен – носій "Калібрів". Загроза залишається, але вона невелика", – наголосила Гуменюк.

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Основну загрозу становить авіація

Вона додала, що основну загрозу наразі становить авіація. Однак, при такій погоді також небезпечно застосовувати літаки.

"Нагадаю, що ми маємо справу з ворогом, якому чхати на особовий склад, тому, за команди, у море може вийти й надводний ракетоносій. Ми уважно стежимо за ситуацією", – додала Гуменюк.

Ситуація на фронті за минулу добу