Мовою, яку розуміє Путін: у МЗС Польщі закликають до жорсткої відповіді на ракетний терор Росії
Джерело:Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вимагає від Заходу рішучих дій щодо Росії. Він згадує та засуджує останню масштабну атаку на Україну.
У відповідь на масовану ракетну атаку російських окупантів по Україні 2 січня глава МЗС Польщі закликає до посилення санкцій та надання Україні ракет дальнього радіуса дії.
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Путін розуміє лише мову сили
Радослав Сікорський заявив, що відповідь на агресію Росії має бути зрозумілою для президента Путіна, підкреслюючи необхідність зміцнення санкцій та військової підтримки України.
Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін,
– зазначив Сікорський.
Додамо, що в Інституті вивчення війни наголошували: без західної допомоги наступ російських військових може бути успішним.
За словами експертів, демократичним державам варто консолідувати сили задля підтримки України, оскільки наслідки у зворотних діях можуть погіршити ситуацію – Кремль дійде до кордону з НАТО.
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- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту до рішучої відповіді на російські терористичні атаки та вжиття комплексу заходів проти терористичного режиму в Москві.
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