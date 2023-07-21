Розробка українського ВПК посилить захист портів: Данілов розповів деталі
Росія після саботажу зернової угоди масовано атакує портову інфраструктуру України. Посилити захист портів має розробка українського ВПК.
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону розповів, що Україна активно працює, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки для захисту портів, пише 24 Канал. Водночас він повідомив, що український ВПК теж працює над посиленням захисту.
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Українська розробка має посилити ППО
"Але я хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист, і найближчим часом, я думаю, що це буде посилено", – сказав Данілов.
Данілов розповів, що питання захисту української портової інфраструктури обговорювалося на Ставці Верховного головнокомандувача.
Він повідомив, що президент поставив завдання забезпечити захист портової інфраструктури. Водночас Данілов підкреслив, що Україні бракує засобів ППО, щоб відбивати атаки окупантів.
Маємо розуміння, що, на превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряній обороні. Саме по деяких видах того озброєння, яким користується Росія,
– сказав секретар РНБО.
Росія атакує портову інфраструктуру України: що відомо
- Окупаційні війська Росії 4 дні поспіль масовано атакують портову інфраструктуру України на Півдні. Росія атакує порти зернової угоди, завдаючи пошкоджень не тільки критичній інфраструктурі, але й цивільним об'єктам.
- Для атак окупанти використовують крилаті ракети "Калібр", "Онікс", Х-22, "Іскандер-К" та "Шахеди". Сили ППО можуть ефективно протистояти ракетам "Калібр", "Іскандер-К" та "Шахедам".
- Натомість ракети Х-22 та "Онікс" складніша ціль. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 150 ракет Х-22 і жодну не було збито.
- Водночас збити ракету "Онікс" складно через те, що вона летить низько та швидко. Зокрема, перехоплення "Онікса" ускладнює виявлення ракети.