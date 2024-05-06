Особливо жорстоко б'ють по Одесі: до яких атак може готуватися ворог

Російські окупанти все частіше застосовують балістичні ракети для обстрілів Одеси. Ворог має потенціал надалі завдавати ракетних ударів по території України.

Зокрема, загарбники можуть застосовувати хвилями бомбардувальники Ту-95. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Буде ракетна війна"

Петро Черник зазначив, що росіяни й надалі будуть застосовувати ракети. У ворога є потенціал виготовляти ракети та бити ними по Україні. Також окупанти мають щонайменше 26 бомбардувальників Ту-95, які готові до застосування.

Чи мають потенціал? Мають щонайменше 26 Ту-95МС, які готові до застосування. Ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал", інші ракети ближнього та середнього радіуса дії, Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвеєр. 100 – 130 на місяць можуть виготовляти. Буде ракетна війна впритул до останнього дня,

– підкреслив він.

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни не використають усі Ту-95 одним разом. Ворог може застосувати хвилями 8 – 12 машин у три черги. Росіяни робили це й раніше.

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