Особливо жорстоко б'ють по Одесі: до яких атак може готуватися ворог
Російські окупанти все частіше застосовують балістичні ракети для обстрілів Одеси. Ворог має потенціал надалі завдавати ракетних ударів по території України.
Зокрема, загарбники можуть застосовувати хвилями бомбардувальники Ту-95. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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"Буде ракетна війна"
Петро Черник зазначив, що росіяни й надалі будуть застосовувати ракети. У ворога є потенціал виготовляти ракети та бити ними по Україні. Також окупанти мають щонайменше 26 бомбардувальників Ту-95, які готові до застосування.
Чи мають потенціал? Мають щонайменше 26 Ту-95МС, які готові до застосування. Ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал", інші ракети ближнього та середнього радіуса дії, Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвеєр. 100 – 130 на місяць можуть виготовляти. Буде ракетна війна впритул до останнього дня,
– підкреслив він.
За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни не використають усі Ту-95 одним разом. Ворог може застосувати хвилями 8 – 12 машин у три черги. Росіяни робили це й раніше.
Удари по Одесі: останні новини
- Вночі 2 травня російські загарбники вдарили по Одесі. Російська ракета поцілила у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 6 тисяч квадратних метрів, згоріло 904 посилки вартістю близько у 3 мільйони гривень. Дивом ніхто не загинув, однак є постраждалі.
- У ніч на 1 травня росіяни атакували місто балістичними ракетами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Одеси. На жаль, 3 людини загинуло, ще 3 – отримали поранення. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки – вибито вікна та двері. Натомість місцеве видання "Думская" пише, що вибиті вікна залізничного вокзалу.
- Начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зауважив, що ворог не полишає постійних обстрілів Одещини, однак змінив тактику. Раніше окупанти завдавали ударів ракетами "Онікс", а тепер – найчастіше атакують "Іскандерами".