Усі прийоми ворога зрозумілі, – у Повітряних силах пояснили підступність комбінованих атак

Росія не припиняє ракетні обстріли України. Ефективність сил ППО зводить загрозу до мінімуму. Однак окупанти цим незадоволені. Вони намагаються кожного разу використовувати різну тактику, аби ввести в оману протиповітряну оборону.

Росіяни дуже хочуть використовувати комбіновану тактику в момент, коли Україна цього не очікуватиме. Однак сили ППО завжди напоготові та бачать майбутню загрозу. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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В чому полягає небезпека

Нещодавно окупанти запустили 10 балістичних ракет у нічний час. Всі ракети, що летіли по балістичній території було знищено. Нічні ракетні атаки вже стали звичними за останній час. Однак 29 травня 10 балістичних ракет по Україні запустили нетипово – вдень.

Підступність та складність в тому, що є близька відстань від району удару до цілі, яку намітив ворог. Це Київ та Київщина, а запуск йде з Брянської області. Там було розгорнуті оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М" та "Іскандер-К" – балістичні та крилаті (ракети – 24 Канал),

– зазначив Юрій Ігнат.

Ворог скоротив дистанцію ударів, тепер це кілька сотень кілометрів. Тож часу на реагування дуже мало, як у протиповітряної оборони, так і у людей, які мусять сховатись. Мовиться буквально про лічені хвилини.

Юрій Ігнат про підступність комбінованих атак: дивіться відео

Росіяни виснажують ППО

Окупанти намагаються ввести в оману сили ППО. Зазвичай першими летять "шахеди", які збиватимуть із зенітно-керованих ракет. Протиповітряній обороні потрібен час для того, аби перезарядитись та змінити позиції, адже ворог фіксує місця запусків. Після виснаження ППО дронами росіяни запускають ракети.

Ворожі тактичні прийоми зрозумілі командуванню та керівництву. Тому все працює доволі ефективно. Говорити про т, що протиповітряна оборона працює неефективно – зараз, мабуть, не наважиться ніхто,

– наголосив речник Повітряних сил.

Однак, на жаль, не на всій території Україні може бути високий коефіцієнт збиття. Адже неможливо повністю перекрити ті зони, для яких фізично немає необхідних засобів. Великі міста та стратегічні напрямки все ж під надійним захистом ППО.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

Ввечері 3 травня у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Повідомляється, що її оголосили за хвилину після першого вибуху у Підгородненській громаді Дніпровського району. Стало відомо про ураження житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Пожежу вдалось загасити вранці 4 червня.

Станом на ранок 4 червня відомо про 22 постраждалих, з них п'ятеро – діти. На жаль, дворічна дівчинка внаслідок обстрілу терористів загинула.

Дві двоповерхівки частково зруйновані. Крім того, пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, автівки, магазин та газопроводи. У Генштабі повідомили, що по передмістю Дніпра росіяни вдарили ракетою "Іскандер-К".

За травень сили протиповітряної оборони знищили 7 "Кинджалів", 26 "Калібрів", 13 "Іскандерів" різних модифікацій. Крім того, було збито 403 безпілотники: 369 Shahed 131\136, 8 ударних БпЛА "Ланцет" та інші види розвідувальних дронів.