Рівень загрози дуже високий: в ОК "Південь" пояснили, що Росія зробила у Чорному морі
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Оперативне командування "Південь" прокоментувало ситуацію у Чорному морі. До українців звернулися із важливим закликом через Росію.
В ОК "Південь" оцінили загрозу нових ракетних атак Росії на Україну як дуже високу. Про це свідчать дії країни-агресорки в акваторії Чорного моря.
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Що Росія робить у Чорному морі
Росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Загарбники послідовно вивели на бойове чергування надводний і підводний ракетоносії. Вони разом можуть випустити до 12 крилатих ракет типу "Калібр".
Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними,
– наголошується у повідомленні.
Тому в ОК "Південь" попросили українців берегти себе. Їх закликали бути свідомими та пильними, дослухатися сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття у разі попередження про небезпеку.
Інші заяви представників Оперативного командування "Південь"
- Нещодавно Наталія Гуменюк попереджала про підготовку росіян до потужних атак. За словами речниці ОК "Південь", окупанти почали підтягувати авіацію та готувати її до певних маневрів.
- Раніше Гуменюк пояснила, чому ніч з 27 на 28 липня в Україні пройшла відносно спокійно вперше за тривалий час. Вона закликала українців не розслаблятися, адже російські загарбники накопичують сили для завдання нових ударів по території нашої держави.
- Нагадаємо, що речниця ОК "Південь" не виключила повторення нової тактики окупантів. Мовиться про комбіновану хвилеподібну атаку росіян з чергуванням різних видів озброєння.