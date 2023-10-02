Зима буде складною, а ворог безпринципний: Росія атакувала енергообладнання на Дніпропетровщині

Під час обстрілу Дніпропетровщини росіяни пошкодили склади енергообладнання ДТЕК "Дніпровські електромережі". За словами енергетиків, це тільки вкотре підтвердило безпринципність ворога.

Росія продовжує обстрілювати Україну. Під удар усе частіше потрапляють підприємства та промислові об'єкти.

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В якому стані інфраструктура

Склади енергообладнання ДТЕК "Дніпровські електромережі" були обстріляні окупантами в Дніпропетровській області під час масованої атаки. Там сталася пожежа після обстрілу. На щастя, минулося без жертв, але зруйновано складські приміщення, знищено матеріали, які енергетики закупили для відновлювальних робіт узимку. Також пошкоджено техніку: кабельно-провідникову продукцію, трансформатори низької напруги, роз'єднувачі тощо.

Збитки після російського обстрілу ще підраховують. Населений пункт, куди влучили, не називають.

Що говорять у компанії

Дніпропетровська область – одна з тих, які зазнають ударів постійно. Наприклад, у Нікополі чи не щодня влучають у лінії електромереж.

ДТЕК зазначає: Росія цілеспрямовано атакує енергопідприємства, щоб українці опинилися без світла та тепла взимку.

Попри те, що постраждав запас матеріалів, які ми підготували до зими, ворогові не вдасться ослабити нашу готовність пройти опалювальний сезон стабільно. Наразі ми оцінюємо збитки та формуємо план, щоб перекрити потребу у знищених матеріалах,

– повідомили в компанії.

Там підкреслили: працюють задля того, щоб у містах і селах Дніпропетровщини була електроенергія.

Енергетики області вже готуються до зими. Зокрема, вони капітально відремонтували та реконструювали 933 кілометри електроліній та 142 енергооб'єкти, які живлять населені пункти.

Іще розчищають повітряні лінії від гілок і сухих дерев. Якщо в ці лінії потрапляють сторонні предмети, мережа може працювати нестабільно або й узагалі може припинитися постачання електроенергії, а взимку аварійні відключення небажані. Тож ці дрібниці насправді важливі.

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