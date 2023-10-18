Окупанти запускали ракети по Запоріжжю з частотою в 3 – 4 хвилини: що відомо про наслідки атаки

У Запорізькій РДА розповіли подробиці атаки Росії на обласний центр. У Запоріжжі пролунало 6 вибухів.

Голова Запорізької РДА Олег Буряк прокоментував ракетний удар Росії по Запоріжжю у ніч на 18 жовтня. Окупанти поцілили по багатокварнирному будинку.

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Що відомо про російську атаку

За словами Буряка, загарбники випустили по Запоріжжю 6 ракет з частою у 3 – 4 хвилини. Одна ракета влучила у житловий будинок. В результаті у цій будівлі було повністю зруйновано 8 квартир. 3-й та 4 під'їзди доведеться розбирати повністю.

У будинку є проблеми з конструкцією, тому дуже обережно хлопці-рятувальники працюють, адже якщо буде там якась помилка, це може все завалитися,

– зауважив він.

Голова Запорізької РДА повідомив, що двох чоловіків 25 та 29 років й 48-річну жінку після атаки Росії ушпиталили. Всі ці постраждалі перебувають у лікарні в стабільному стані. Ще троє людей вважають зниклими безвісти.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв теж прокоментував черговий російський теракт. Він повідомив у соцмережах, що співробітники місцевої аварійно-рятувальної служби та працівники ДСНС ведуть пошукові роботи у зруйнованій окупантами будівлі. Також проводиться ліквідація наслідків цієї атаки.

З його слів, внаслідок ракетних обстрілів у Запоріжжі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади. У багатоповерхівках в основному повилітали вікна.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки / Фото Запорізької міської ради

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