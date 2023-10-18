Люди розуміють ризики: як живе Запоріжжя в умовах частих вибухів без тривог

Запоріжжя постійно потерпає від обстрілів ворога. Ситуація ускладнюється ще й тим, що російські ракети, зокрема С-300, прилітають ще до того, як лунає сигнал повітряної тривоги.

Депутат Запорізької районної ради Антон Жук сказав 24 Каналу, що попри регулярні обстріли, люди залишаються жити в місті, наражаючись щодня на небезпеку.

До теми Момент влучання російської ракети по Запоріжжю потрапив на відео

Ракета летить 40 – 50 секунд

Люди ймовірно налаштовані покинути Запоріжжя у разі радіаційної загрози з Енергодару. Однак на сьогодні в місті залишились мешканці, які розуміють ризики, що в Запоріжжя прилітають ракети до сигналу повітряної тривоги.

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Більшість мешканців міста саме через це не ходять до укриттів під час обстрілів. Весь час польоту ракети С-300 від місця запуску до влучання по Запоріжжю – це 40 – 50 секунд,

– зазначив депутат Запорізької районної ради.

Та ж сама ситуація з балістичними ракетами, якими протягом 3 місяців Запоріжжя було уражене.

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Проблем в енергетиці було менше

Але попри ракетну небезпеку, за словами депутата, місто живе, зокрема працює інфраструктура.

Проблем в енергетиці, від яких потерпала більшість України минулого року, в Запоріжжі відчували навіть менше, ніж в середньому по країні. Адже в місті дуже розвинена ще з радянських часів інфраструктура, яка будувалась для промисловості.

Зараз місцеві жителі залишаються в Запоріжжі. Проте багато хто виїжджав у березні 2022 року, коли росіяни захопили ЗАЕС. А потім повернулись влітку того ж року.

"Також покидали місто люди у вересні та жовтні минулого року, коли тривав щонічний терор росіян з використанням ракет С-300. Тоді відбувалось від 8 до 16 вибухів вночі протягом місяця. Однак до цього літа помітна частина з них повернулась до Запоріжжя", – відзначив Антон Жук.

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