Люди розуміють ризики: як живе Запоріжжя в умовах частих вибухів без тривог
Запоріжжя постійно потерпає від обстрілів ворога. Ситуація ускладнюється ще й тим, що російські ракети, зокрема С-300, прилітають ще до того, як лунає сигнал повітряної тривоги.
Депутат Запорізької районної ради Антон Жук сказав 24 Каналу, що попри регулярні обстріли, люди залишаються жити в місті, наражаючись щодня на небезпеку.
До теми Момент влучання російської ракети по Запоріжжю потрапив на відео
Ракета летить 40 – 50 секунд
Люди ймовірно налаштовані покинути Запоріжжя у разі радіаційної загрози з Енергодару. Однак на сьогодні в місті залишились мешканці, які розуміють ризики, що в Запоріжжя прилітають ракети до сигналу повітряної тривоги.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Більшість мешканців міста саме через це не ходять до укриттів під час обстрілів. Весь час польоту ракети С-300 від місця запуску до влучання по Запоріжжю – це 40 – 50 секунд,
– зазначив депутат Запорізької районної ради.
Та ж сама ситуація з балістичними ракетами, якими протягом 3 місяців Запоріжжя було уражене.
Як живе Запоріжжя під постійними обстрілами: дивіться відео
Проблем в енергетиці було менше
Але попри ракетну небезпеку, за словами депутата, місто живе, зокрема працює інфраструктура.
Проблем в енергетиці, від яких потерпала більшість України минулого року, в Запоріжжі відчували навіть менше, ніж в середньому по країні. Адже в місті дуже розвинена ще з радянських часів інфраструктура, яка будувалась для промисловості.
Зараз місцеві жителі залишаються в Запоріжжі. Проте багато хто виїжджав у березні 2022 року, коли росіяни захопили ЗАЕС. А потім повернулись влітку того ж року.
"Також покидали місто люди у вересні та жовтні минулого року, коли тривав щонічний терор росіян з використанням ракет С-300. Тоді відбувалось від 8 до 16 вибухів вночі протягом місяця. Однак до цього літа помітна частина з них повернулась до Запоріжжя", – відзначив Антон Жук.
Ситуація в Запоріжжі: останні новини
- Зранку 18 жовтня у декількох районах міста було чутно вибухи. За попередніми даними ворог вдарив по місту ракетами "Іскандер".
- А вночі росіяни обстріляли Запоріжжя 6 ракетами з частотою 3 – 4 хвилини. Внаслідок атаки відбулось влучання у житловий будинок, в якому було повністю зруйновано 8 квартир.
- За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатоля Куртєва, 4 людей загинуло, госпіталізовано двох чоловіків 25 та 29 років й 48-річну жінку. Вони перебувають у стабільному стані. Пошуки трьох людей тривають.
- Крім того, під час нічної атаки постраждав Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. В будівлі було вибито всі шибки, зламані віконні рами та зазнав пошкоджень фасад.