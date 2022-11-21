Чи захистять Україну системи Patriot, якщо Польща розташує їх на кордоні: припущення експерта

Після ракетного інциденту на українсько-польському кордоні, Варшаві запропонували посилити свій захист ППО. Зокрема Німеччина хоче передати Польщі системи Patriot.

Якщо розташувати ці комплекси на українському кордоні, вони можуть не лише покрити велику кількість важливих воєнних об'єктів, але й докорінно вплинути на війну в Україні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт зазначив, що технологічно розгортання систем Patriot на українсько-польському кордоні є дуже складним питанням з воєнної точки зору.

Patriot чи не найкраща зенітна установка дальнього радіуса дії – до 100 кілометрів. Умовно, якщо їх розташують за 10 кілометрів від польського кордону, значить на 90 кілометрів вглиб України вони можуть небо прикрити. Тобто такий об'єкт як Яворівський полігон вже може бути захищеним, бо від нього по прямій до Польщі – до 40 кілометрів,

– пояснив фахівець.

Водночас Черник підкреслив, що це також складне питання з точки зору воєнної концепції.

"Якщо ракета вийде умовно в бік Яворівського полігону і її зіб'є перехоплювач НАТО, то це прямий вступ у війну. Я поки що не маю оптимізму, що це станеться взагалі. Польський ракетний інцидент наштовхує на один вкрай твердий висновок: НАТО поки що воювати не збирається у прямому воєнному сенсі", – додав оглядач.

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З його слів, західні союзники можуть вступити у війну лише за очевидного удару по їхніх силах, як у випадку з атакою Японії на Перл-Харбор під час Другої світової війни.

"Поки японці по-справжньому не потопили Тихоокеанський флот США, доти США не наважилися вступити у війну. НАТО дали чіткий сигнал, що на цьому етапі війни у пряму воєнну кампанію не вступить. Тому поки немає чіткого розуміння, чи ці Patriot насправді прикриють частину нашого неба на глибину до 90 кілометрів", – резюмував аналітик.

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