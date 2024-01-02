Ворог повторив атаку 29 грудня, – Олещук

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 2 грудня. Ця атака була схожою на ту, яка відбулася 29 грудня.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, ракетний обстріл був схожий на атаку 29 грудня як за типами, так і за кількістю повітряних цілей. Окупанти запустили значну кількість ракет.

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Він підкреслив, що сили ППО посилено працюють, аби знищувати усі ворожі повітряні цілі. Це – складна та наполеглива праця.

Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну! Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм!

– зазначив Олещук.

Масований ракетний удар 2 січня: деталі

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, скільки ракет летіло на Київ. Наразі відомо, що сили ППО знищили понад 60 ракет Х-101/Х-555 та близько десятка "Кинджалів". Остаточні дані згодом повідомлять у Повітряних силах ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на чергову терористичну атаку Росії. Ліквідація наслідків ворожого удару триває. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та комунальні служби. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Також окупанти обстріляли Харків. Відомо, що є жертви та постраждалі серед цивільного населення.