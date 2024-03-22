"Агресія, що не має меж": як у країнах ЄС та США реагують на масовану атаку по Україні

Окупанти 22 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під ударом ворога опинилася енергетична інфраструктура в кількох областях України.

Щонайменше у 8 областях виникли перебої зі світлом, є загиблі, поранені та зниклі безвісти люди. Як реагують на чергову терористичну атаку Росії у світі – повідомляє 24 Канал.

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