У Білому домі відреагували на російську масовану атаку по Україні
Джерело:The Gurdian
Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну. Це нагадування того, ким насправді є Владімір Путін.
Про це 5 грудня сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
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"Останні ракетні удари з боку Росії – це чергове нагадування світові про жорстокість президента Росії Путіна", – зазначив Кірбі.
Конгрес може визнати Росію терористом
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, хоч Конгрес досі не визнав Росію країною-терористкою, але працює над альтернативним рішенням. Він запевнив, що Америка вживатиме заходів, щоб збільшити тиск на Кремль.
Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення державою-спонсором тероризму, який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети, – запевнив Блінкен.
Наслідки ракетної атаки 5 грудня: останні новини
- Одна з ракет впала на території Молдови. Наразі влада країни не коментує інцидент, хоч ЗМІ повідомляють про перебої з електрикою.
- Укренерго повідомило, що через обстріл у всій Україні запровадять аварійні відключення електроенергії. Зазначили, що ситуація наразі складна, але контрольована.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Київської, Вінницької та Одеської областей.
- За інформацією очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишилися 40% мешканців області.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні заявив, що країна-терористка ракетною атакою відзначила річницю Будапештського меморандуму. Наразі відомо, що росіяни вбили 4 людей.
- Президент повідомив, що найбільше відключень застосували на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині й Черкащині. Складна ситуація також на Харківщині та у Запорізькій області.
- Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про ракетний удар по Запорізькій області. Ворог атакував село Новософіївка і зруйнував кілька приватних будинків. Відомо про двох загиблих та двох поранених.