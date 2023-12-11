Величезна вирва після нічної атаки по Києву: Ігнат пояснив, як вона утворилася
Росіяни рано-вранці 11 грудня атакували Київ та область балістичними ракетами. Усі ворожі цілі Повітряні сили ЗСУ збили, попри це, російський обстріл наробив чимало лиха.
У мікрорайоні Бортничі, що в Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння частини збитих балістичних ракет пошкоджено декілька приватних будинків та утворилася величезна вирва. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, чим небезпечні уламки ракет та дронів.
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Збиті ракети та дрони не розчиняються у повітрі
Повітряні сили ЗСУ під час повітряної тривоги закликають всіх українців йти в укриття.
Навіть, якщо ви на 100% впевнені, що вас прикриє ППО. Але це не означає, що уламки розчиняться у повітрі,
– мовив Ігнат.
Він зауважив, що уламки збитих ракет бувають різні. Очевидно, в Бортничах упав дуже потужний уламок, тому вирва така велика. Дуже добре, коли ракета українського зенітно-ракетного комплексу знищує ворожу ціль у повітрі й все розривається на маленькі шматочки прямо в небі.
Втім, якщо зенітна ракета влучить у хвостову частину ракети, то бойова частини не підірветься. У такому разі ворожа ракета не полетить в ціль, а просто впаде й, можливо, вибухне на землі.
Як й відбулося у Бортничах. Тому падіння уламків можуть спричиняти такі потужні вирви,
– зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.
Подібне трапляється й з "Шахедами". Наприклад, мобільна група розстрілює з великокаліберного кулемета дрон, пошкодивши двигун, й "Шахед" падає, але бойова частина залишається. Вона може вибухнути на землі, а може й не вибухнути.
Яку загрозу становлять уламки ракет та дронів: дивіться відео
Атака на Київ 11 грудня: коротко
- Російські загарбники о 4 годині ранку 11 грудня підступно атакували Київ балістичними ракетами. Повітряну тривогу на Київщині оголосили після перших вибухів. Адже балістика летить надзвичайно швидко й у ППО є декілька хвилин, щоб відреагувати та збити ворожі цілі.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Київщину вісьмома балістичними ракетами. Ворог завдав удар з північного напрямку, ймовірно, з Брянської області країни-агресора. Усі ракети сили ППО збили.
- Внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі столиці пошкоджено недобудовану будівлю. Уламки впали на газон та на територію магазину-складу. Також у Бортничах пошкоджено декілька приватних домоволодінь.
- Нині відомо про 4 постраждалих – 3 жінок і 1 чоловіка. Усім потерпілим медики надали допомогу на місці.