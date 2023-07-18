"Витягуємо за ліву руку": патрульні показали перші кадри після нічного прильоту по Одещині

Літній чоловік лежав просто під уламком ракети, запущеної росіянами. Пораненому допомагали сусіди, поліцейські та медики.

У ніч на 18 липня ворог укотре атакував Україну – летіли "Шахеди" та "Калібри". Їх запускали в тому числі з тимчасово окупованого Криму. Цього разу під удар потрапили південні області – Одещина та Миколаївщина. Усі крилаті ракети знищила наші ППО, та їхні уламки наробили шкоди.

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Що сталося

Уламок ракети влучив у житловий будинок, потрапивши через дах просто в кімнату.

Місцеві мешканці змогли трохи розгребти завал. Під ним був літній чоловік, знерухомлений уламком ракети.

Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, зняли на відео, як допомагають чоловікові.

Поліція та місцеві мешканці витягують пораненого з-під завалу: дивіться відео

Чоловік, до якого звертаються "дядя Коля", вижив. Проте скаржився на біль у руці.

У нього поламані ребра та пошкоджено око. До поранень, завданих Росією, чоловік пережив інсульт.

Що ще розповіли в поліції

Хоча ворог намагається нас знищити, українці незламні та допомагають одне одному попри все. Але слід дотримуватися простих правил, які можуть урятувати вам життя.

Під час повітряної тривоги потрібно:

зважати на сигнал повітряної тривоги та йти в укриття;

дотримуватися правила двох стін;

бути в місці, де немає вікон.

не знімати роботу ППО.

Що відомо про нічну атаку

У ЗСУ розказали, як в Україні минула чергова ніч під обстрілами Росією мирних міст. Зокрема, в Миколаєві спалахнула пожежа.

Офіс Президента заявив, що мета Росії – голод і вбивства. Імовірно, цей обстріл був пов'язаний із зерновою угодою та спробою ворога помститися за вибух на Кримському мосту.