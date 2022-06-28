Ракетний обстріл по ТРЦ у Кременчуку можуть розглянути в Гаазі, – Венедіктова

27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Воєнний злочин, який вражає своєю цинічністю, можуть розглянути у Гаазі.

Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Важливо зібрати максимальну кількість доказів з метою притягнення винних до відповідальності.

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Кременчуцька трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності – масштабне свідчення систематичної політики Кремля вбивства мирних громадян в Україні. Абсолютно цивільний об'єкт, свідома ракетна атака РФ по скупченню людей,

– зауважила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Винні мають бути покарані

Станом на сьогодні рятувальникам вдалося розібрати понад 60% завалів. Тривають активні слідчі дії, до яких залучені прокурори Офісу Генпрокурора, обласної прокуратури, слідчі поліції та СБУ. За словами Венедіктової, на місці трагедії працюють міжнародні фахівці Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти.

"Кожен уламок ракети, кожен доказ важливий і має бути задокументований за найвищими стандартами міжнародного гуманітарного права, адже ця справа може піти не лише до національного суду, а і стати предметом розгляду у Гаазі", – заявила генеральна прокурорка України.

Крім того, правоохоронці мають встановити, чому громадський об'єкт не був евакуйований під час повітряної тривоги. "Якщо тут була недбалість – за це мають відповісти", – додала Венедіктова.

Генпрокурорка нагадала, що в жодному разі не варто ігнорувати сирени, адже ворог підступно б'є по цивільних об'єктах – школах, дитячих садках, лікарнях та житлових кварталах. Пам'ятайте, що перехід в укриття за сигналом повітряної тривоги – це шанс врятувати собі життя.

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