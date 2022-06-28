Ракетний обстріл по ТРЦ у Кременчуку можуть розглянути в Гаазі, – Венедіктова
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Воєнний злочин, який вражає своєю цинічністю, можуть розглянути у Гаазі.
Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Важливо зібрати максимальну кількість доказів з метою притягнення винних до відповідальності.
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Кременчуцька трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності – масштабне свідчення систематичної політики Кремля вбивства мирних громадян в Україні. Абсолютно цивільний об'єкт, свідома ракетна атака РФ по скупченню людей,
– зауважила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Винні мають бути покарані
Станом на сьогодні рятувальникам вдалося розібрати понад 60% завалів. Тривають активні слідчі дії, до яких залучені прокурори Офісу Генпрокурора, обласної прокуратури, слідчі поліції та СБУ. За словами Венедіктової, на місці трагедії працюють міжнародні фахівці Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти.
"Кожен уламок ракети, кожен доказ важливий і має бути задокументований за найвищими стандартами міжнародного гуманітарного права, адже ця справа може піти не лише до національного суду, а і стати предметом розгляду у Гаазі", – заявила генеральна прокурорка України.
Крім того, правоохоронці мають встановити, чому громадський об'єкт не був евакуйований під час повітряної тривоги. "Якщо тут була недбалість – за це мають відповісти", – додала Венедіктова.
Генпрокурорка нагадала, що в жодному разі не варто ігнорувати сирени, адже ворог підступно б'є по цивільних об'єктах – школах, дитячих садках, лікарнях та житлових кварталах. Пам'ятайте, що перехід в укриття за сигналом повітряної тривоги – це шанс врятувати собі життя.
Ракетний обстріл ТРЦ "Амстор" у Краматорську: що відомо
- Вчора, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку, що на Полтавщині. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що є постраждалі.
- Відомо, що окупанти вгатили ракетами Х-22, які запустили з Курської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа.
- Президент Володимир Зеленський показав моторошні кадри з місця подій. Він наголосив, що кількість жертв неможливо навіть уявити.
- Російські окупанти, у звичній для себе манері, намагаються сфальсифікувати удар по ТРЦ. Пропагандисти вигадують казки про те, що били по нафтопереробному заводу, а жертв серед місцевого населення – "немає".
- Станом на 13.00 28 червня відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з них 25 – госпіталізовано. Близько 40 осіб вважаються безвісти зниклими, люди продовжують шукати своїх рідних. Очевидець розповідає, що жінки та діти кричали, їм відривало кінцівки.
- Світові лідері шоковані черговими звірствами росіян. Президент США Джо Байден заявив, що країна-агресорка буде притягнута до відповідальності. "Обстріл Росією торгового центру у Кременчуці – це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості", – додав президент Франції Емануель Макрон.
- За словами президента Зеленського, ракетний удар Росії по ТРЦ у Кременчуці – один із найзухваліших терористичних актів в історії всієї Європи. "Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, і це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", – переконаний головнокомандувач.
- Станом на 14.06 28 червня відомо про 7 важкопоранених. Їх доставили до лікарні з різними ступенями ураження: мінно-вибухові, опікові тощо.
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