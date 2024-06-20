Крилаті ракети з Ту-95 атакують Україну: де є загроза удару

Повітряні сили о 22:30 повідомили українців, що фіксують активність 4 бортів Ту-95МС. Стратегічні бомбардувальники ворога злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

Ці літаки, які є носіями небезпечних крилатих ракет Х-101/Х-555, попрямували у південно-східному напрямку. Тобто, до ймовірних рубежів пусків. Отже, стало зрозуміло, що Україні загрожує чергова масована ракетна атака.

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Ракетна атака ворога 20 червня: що відбувається

01:53, 20 червня Повітряну тривогу оголосили у більшості областей, окрім Заходу. 01:48, 20 червня ПС написали про ракетну небезпеку у східних областях через загрозу крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 01:20, 20 червня Моніторингові спільноти почали писати, що ворог здійснив пуски крилатих ракет із кількох бортів ТУ-95МС у районі Енгельса. Якщо це не імітаційні дії, то ракети будуть у нашому повітряному просторі приблизно о 2 годині ночі чи до 02:30 (що трохи раніше, ніж було під час попередніх атак). 22:30, 19 червня Повітряні сили зафіксували активність Ту-95МС ворога. Мовиться про 4 борти, ці стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья".

Зауважимо, водночас зі зльотом Ту-95МС в Україні тривала загроза "Шахедів". Кілька груп дронів-камікадзе кружляли територією Центру та Півдня, від Вінницької області до Полтавської. Тобто, ворог вкотре застосував тактику комбінованої повітряної атаки.