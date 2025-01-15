Мішені були поруч з кордоном, – Зеленський розповів Туску про масовану атаку

Росія запустила по Україні більш ніж 40 різних ракет в ніч на 15 січня. Окупанти цілили і по об'єктах, які розташовані поблизу кордону з Польщею.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Дональда Туска у Варшаві. Росія знову намагалася влучити у важливі для України енергетичні об'єкти.

До теми Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки

Цілі були поруч з польським кордоном

Як наголосив Зеленський, цього разу Росія цілилася по газовій інфраструктурі та інших енергетичних об'єктах. Були удари по Харківській, Івано-Франківській, Львівській областях тощо.

Мішені були зовсім поруч з нашим кордоном з Польщею. На щастя, ППО спрацювала та збила більш ніж 30 ракет. Але, на жаль, є влучання,

– розповів Зеленський.

Масований ракетний удар 15 січня в черговий раз демонструє, наскільки важливо продовжувати взаємодіяти з міжнародними партнерами, аби зберегти життя. Незалежність України є важливою гарантією незалежності та безпеки Польщі й інших країн.

Щоразу, коли в попередні часи Росія приходила з війною до України, то потім російські війська йшли ще далі. Тому ми завжди кажемо, що незалежність України – фундаментальна передумова незалежності Польщі та всіх сусідів у Європі. Цим мотивом маємо керуватися у співпраці,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня Росія запустила 117 різних повітряних цілей. Сили ППО знищили більшість ворожих ракет та знешкодили усі дрони-камікадзе, які запустила Росія. На жаль, були також влучання у Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини.