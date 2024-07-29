Удар має бути дуже болючим: коли Ізраїль зважиться на відповідь Хезболлі за її терористичний акт

Хезболла завдала удару по території Ізраїлю, а саме по місту Мадждаль-Шамс на Голанських висотах. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 12 осіб, зокрема діти. В ЦАХАЛ вже заявили, що на терористів чекає жорстка відповідь.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що це не перша атака Хезболли по ізраїльській території за останні 9 місяців. Тому уряд Ізраїлю має причини завдати по терористах масштабного удару будь-якої сили. Питання лише у тому, де і коли.

До теми Світ на порозі нової великої війни: коли Ізраїль нападе на Ліван і чи втрутиться Туреччина

Це може бути стратегічною помилкою

Хезболла, імовірно, не мала наміру влучити саме в місто на Голанських висотах, адже терористи вважають цю територію сирійською, і в його обстрілі для них не було жодного сенсу.

Можливо Хезболла намагалася обстріляти військову базу на верхівці гори, але промахнулися. Результат обстрілу демонструє, що вони цього не хотіли, адже терористи звинувачують Ізраїль в тому, що він "сам себе обстріляв". Попри все це, вони несуть відповідальність за цей обстріл, так само як і за всі інші,

– впевнений він.

Відповідь Ізраїля на цей обстріл обов'язково буде. Однак наразі не відомо, чи піде він на велику війну тут і зараз, або удар буде обмежений. Можливо Ізраїль згодом зважиться на поглиблення конфлікту.

"Якщо ні, це буде його велика стратегічна помилка. Однак у Ізраїля немає часу чекати, а ескалація у будь-якому випадку буде і дуже скоро", – наголосив військовий оглядач.

Чи вистачить Ізраїлю ресурсів

Водночас попри скепсис експертів, у Ізраїля вистачить ресурсів відкрити третій фронт, адже впродовж багатьох років країна готувалась до протистояння з ворогами.

Однак, за його словами, якщо відбулися перевитрати боєприпасів під час війни в Газі, то наразі їх може не вистачати для протистояння Ізраїлю з Хезболлою.

Проте базисне планування бойових дій передбачало, що для війни з Хезболлою залишається недоторканий запас снарядів. Якщо він не залишився, це можна було б розцінити як провал тих, хто планує воєнні операції. Проте є підстави вважати, що це не так,

– зауважив Давид Шарп.

Він додав, якщо Ізраїль готовий до війни зараз, ми побачимо відповідні дії. Якщо ж захоче її уникнути, тоді удар буде обмеженим – переважно авіаційним.

"Однак цей удар має бути дуже болючим для Хезболли. Якщо ні, то це буде виглядати дуже погано. А на Близькому Сході не можна так виглядати – це ознака слабкості та стимул для ворогів розпочати проти Ізраїля активні дії", – зазначив військовий оглядач.