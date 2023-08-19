Росіяни обстріляли Чернігів ракетою "Іскандер", – ОВА

У Чернігівській ОВА повідомили, що російські військові для удару по центру Чернігова використали ракету типу "Іскандер".

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили по Чернігову балістичною ракетою. В'ячеслав Чаус повідомив, що це була ракета "Іскандер".

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Окупанти вдарили по Чернігову "Іскандером"

Близько 11:33 суботи окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі в центрі Чернігова – на момент удару там перебувало багато людей.

Внаслідок ракетного удару ворогом ракетою "Іскандер" є 7 загиблих і 128 людей звернулось за отриманням медичної допомоги. В більшості це амбулаторна допомога, після якої люди пішли додому,

– повідомив глава ОВА.

Зазначимо, що пошуково-рятувальна операція у Чернігові вже завершена. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста зросла до 136.

На жаль, 7 людей загинули внаслідок атаки, серед них шестирічна дівчинка. Ще 129 людей поранені, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Через терористичну атаку на Чернігів в місті оголосили триденну жалобу: 19 – 21 серпня.