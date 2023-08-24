Нічна атака на Дніпро: у Повітряних силах розповіли чим та звідки росіяни атакували місто

Росіяни продовжують масово тероризувати Україну ракетними обстрілами. В ніч на 24 серпня окупанти знову завдали удару по Дніпру – відомо про постраждалих.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чим російська армія вдарила по місту. Він повідомив, що під час атаки на Дніпро, зокрема, використали крилаті ракети.

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Росіяни атакували Дніпро

Юрій Ігнат заявив, що російські війська атакували Україну з Криму, Ростовської області, а також з району Токмаку. З останньої точки зазвичай запускають ракети С-300 – окупанти використовують її як базу для запуску зенітно-керованих ракет по землі.

Речник також повідомив, що росіяни запустили дві модифіковані балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області.

Знаємо, що таке балістика, знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу,

– наголосив речник.

З Криму окупанти також запустили крилату ракету "Іскандер-К". Українській ППО вдалося її збити

Юрій Ігнат попередив, що російська авіація наразі активна – як це було протягом минулої доби.

Російський терор Дніпра