Людей заблокувало вогнем: у КМВА розповіли деталі цинічної атаки на Київ

У Києві триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару. У Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка. Люди застрягли на поверхах.

Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов, зауваживши, що людей заблокувало через вогонь. Представники ДСНС звільнили жителів будинку. Зараз відомо про 33 постраждалих, а загалом вдалося евакуювати понад 130 людей.

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Зараз на базі однієї зі шкіл в Солом'янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків. З ними працюють психологи ДСНС та представники українського Червоного Хреста.

Які наслідки ракетного удару по Києву

Як розповів Шаманов, в Деснянському районі загорівся супермаркет, а в Дарницькому – пошкоджені нежитлові приміщення. В Голосіївському районі уламки ракет впали на відкриту територію. У Печерському – також зафіксували падіння уламків на дах дев'ятиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку.

В Оболонському районі сталося загоряння житлового будинку. Падіння уламків на житлову забудову також зафіксували й у Святошинському районі. У Подільському була пожежа на території ринку. Також там пошкодило газову трубу і горіло 6 автомобілів. У Шевченківському районі також впали уламки.

Певний час була проблема з електроенергією. Цілком можливо, що електрики заздалегідь зупинили постачання.

Були проблеми з електроенергією в деяких районах міста через ракетний удар. А також – з водопостачанням. Електрики могли перед такою масованою атакою превентивно вимкнути електрику. Як тільки безпекова ситуація дозволить, то енергетики обов'язково повернуть електропостачання,

– зазначив Шаманов.

Переважно в усіх постраждалих сталися мінно-вибухові травми.

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