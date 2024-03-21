21 березня вранці окупанти масовано атакували українську столицю ракетами. З десяток людей отримали поранення.

Президент України відреагував на черговий удар по Києву.

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Путіна можна зупинити

Глава держави наголосив, що подібні обстріли українських міст відбуваються в Україні щодня і щоночі. Втім, світова спільнота здатна покласти край цьому терору, надавши нашій країні системи ППО.

Зеленський підкреслив, що у росіян немає таких ракет, які б Patriot не був здатний знищити.

Президент зазначив, що необхідність закрити небо існує від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини.

Він вважає, що це можна зробити, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі.

Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів,

– заявив український лідер.

Атака на Київ: що відомо

Вранці 21 березня окупанти завдали по столиці ракетного удару. Тривога у місті тривала майже три години. Під час неї лунали вибухи.

Згодом у Повітряних силах розповіли, що ворог запустив по Києву 31 ракету – 29 крилатих ракет з 11 Ту-95, а також дві балістичні – "Іскандер" та "Кинджал".

Усі ракети силам ППО вдалося збити у межах Київської області.

На жаль, внаслідок падіння уламків є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

Так, пошкодження житлових будинків, згорілі автомобілі сталося у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах.

Наразі відомо про 13 постраждалих, серед яких – 13-річна дівчинка. Чотири людини госпіталізовано.

Крім того, на Київщині руйнування та пожежі сталися у 4 районах у 6 населених пунктах. Четверо людей поранені. Одну людину довелося госпіталізувати.