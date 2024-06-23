Ракетний удар по Київщині: є руйнування у багатоповерхівках та постраждалі

Вдосвіта 23 червня ворога атакував Київщину крилатими ракетами типу "Калібр". Внаслідок ракетних ударів є руйнування, а також відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом, ворог зранку запустив 3 ракети типу "Калібр" в напрямку Київщини.

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На Київщині є руйнування внаслідок атаки

Кравченко повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Так, в приміщеннях вибиті вікна й балкони, а також посічені фасади та покрівлі.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

Внаслідок також є постраждалі. Станом на 08:00 відомо про 2 поранених. Як повідомив Кравченко, люди отримали незначні поранення й отримали допомогу на місці.

Наразі усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, а також фіксують черговий воєнний злочин російської армії.

Вся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM,

– додав Кравченко.

Фото наслідків ракетної атаки

У ДСНС оприлюднили фото з наслідками ракетної атаки. Рятувальники додали, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів Київської області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд.

Наслідки російської атаки в Київській області / Фото ДСНС Київщини