Львів через місяць після прильотів: Садовий розповів про наслідки ракетного удару Росії

Андрій Садовий показав, який вигляд мають будинки на Стрийській через місяць після ракетної атаки Росії. Міський голова повідомив, що постраждалі жителі Львова отримують гроші, щоб орендувати житло.

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, яка ситуація у Львові після російського теракту. Він зробив відповідний допис у соцмережах та виклав фотографії, зроблені через місяць після ракетного удару Росії.

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Яка ситуація з постраждалими

Садовий заявив, що всі сімʼї, які подали заявки на компенсацію, вже отримують гроші на оренду житла. За його словами, "так буде, поки не відбудуємо зруйновані будинки". Мовиться про 58 квартир.

Тим, чиї помешкання зазнали меншої шкоди, місто допомагає відремонтувати дах, та виплачує допомогу на ремонт перекриття і заміну дверей,

– додав він.

Міський голова також повідомив, що 8 серпня місто почало встановлення дерев’яних вікон, що виготовлені відповідно до вимог ЮНЕСКО. Їх близько 600. Решту вікон допомагають замінювати міжнародні донорські організації. Загалом у Львові замінять близько 3 000 вікон.

Такий вигляд мають будинки через місяць після атаки Росії / Фото Андрія Садового



Що сказали в ЮНЕСКО

Мер повідомив, що місцева влада перебуває на постійному зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. ЮНЕСКО допоможе з відбудовою зруйнованих помешкань, які перебувають під опікою цієї організації. Однак мова не йде про повне фінансування.

Місто вже виділило 100 мільйонів гривень на першочергові витрати для ліквідації наслідків обстрілу. Яка загалом вартість відбудови зруйнованих будинків, наразі не відомо. Це залежить від обрахунків, які проводять будівельники,

– пояснив Садовий.

Міський голова анонсував поетапне інформування про стан робіт.

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