Ракетний удар по Одещині: Марченко розповів деталі і про ситуацію в області

Російські військові 11-го травня в чергове завдали ракетного удару по Одеській області. Військам агресора не вдалося досягти своєї мети.

Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу немає

Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області.

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Як наголосив Марченко, на щастя, постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу немає. Разом з тим, глава Одеської ОВА зауважив, що наразі існує підвищена загроза ракетних ударів з боку Росії.

Марченко зазначив, що російські військові намагаються зруйнувати інфраструктуру, щоб її неможливо було використовувати. Відсіч окупантам дають підрозділи протиповітряної оборони.

Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання. Але підрозділи протиповітряної оборони завжди готові захистити Одещину від ворожих атак,

– сказав Марченко.

Через загрозу ймовірних ракетних ударів він закликав жителів Одеси та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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