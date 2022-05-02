Ракетний удар по Одесі: загинув 15-річний підліток, на місці працюють психологи

Російські окупанти увечері 2 травня завдали ракетного удару по Одесі. Загинув 15-річний підліток.

Деталі трагедії

Внаслідок ракетного удару пошкоджена житлова будівля. У момент "прильоту" там перебували 5 людей.

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15-річний хлопець загинув, ще одна неповнолітня дитина з пораненнями доставлена в лікарню, їй надають допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

З іншими людьми, які перебували у будівлі в момент "прильоту", наразі працюють психологи ДСНС.

На місці трагедії спалахнула пожежа. Коли полум'я загасять, там працюватиме слідчо-оперативна група ГУ НП в Одеській області.

Ракетний удар по Одесі: головне

Олексій Данілов – секретар РНБО – згодом повідомив, що під час ракетного удару знесло дах церкви Московського патріархату. Деталей наразі не розкривають.

В Одесі триває затяжна комендантська година. Вона розпочалася ще 1 травня о 22:00 й завершиться о 05:00 3 травня. У цей час містом не курсує громадський транспорт. Пересування приватних автомобілів також заборонене. На вулиці можуть перебувати лише люди, які забезпечують функціонування міста.

Окрім того, в Одесі закриті крамниці, ресторани та офіси. В Одеській ОВА повідомили, що цього дня у місті можливі провокації. Також, попри те, що місцева ППО працює дуже ефективно, місцевих жителів заликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Під час загроз необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це рятує життя.

Близько 18:33 в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи. Пізніше інформацію підтвердили в Одеській ОВА. Її очільник Максим Марченко заявив, що є загиблі та поранені.

Голова ОВА наголосив, що це так не залишать. Російських окупантів знищуватимуть, доки в Україні не залишиться жодного живого ворога.

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