Коли росіяни знову тероризуватимуть українців ракетними атаками: припущення експерта

Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по критичній цивільній інфраструктурі, тому зараз у багатьох немає світла. Та чи скоро Росія зможе нанести такий удар, адже запас ракет – вичерпується.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що якщо аналізувати ракетні запаси росіян, то доволі показовим є те, що остання масована атака була 10 жовтня, а наступна – 15 листопада. Місяць і 5 днів вони акумулювали сили – відбувався логістичний процес.

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Росіяни везли ці ракети, найактивніше застосовувалися Х-55 та Х-101 – це ракети повітряного базування.

Звідки були запуски російських ракет

Запуски ракет були із території Білорусі та з Каспійського моря. Крім того, стріляли також і "Калібрами" – ці запуски були із Новоросійська.

За цей місяць відбувався логістичний процес і можливо – виробництво. І це підтверджує тези аналітиків ISW, вони кажуть, що росіяни почали використовувати стратегічні запаси,

– каже Нарожний.

Коли буде нова атака

За словами фахівця, вони всіма силами напружувались місяць, аби здійснити цю атаку. І наступна така навала може бути через місяць – росіяни знову напружаться і спробують вдарити.

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Павло Нарожний резюмує, що ми знову приведемо до тями наші електросистеми, а вони знову будуть бити – поки так.

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