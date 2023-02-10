"Доброго ранку, Зеленський": окупанти показали, як запускають ракети по Україні

Російські окупанти вчергове масовано обстріляли міста України своїми крилатими ракетами. Декілька з них, ймовірно, навіть вдерлися у повітряний простір Румунії та Молдови. Також загарбники у цей час поширювали відео, на яких "бажали" українському президентові "доброго ранку".

Росія 10 лютого запустила десятки ракет по нашій державі й декілька з них дорогою "завітали" у країну, що є членом НАТО, – себто Румунію. Найцинічніше в цій ситуації те, що окупанти поширювали відео, на яких з насмішкою звертаються до глави нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Заходу варто звернути увагу

Власне, на одному з відео, що активно поширюється мережею, путінський вояка запускає з бомбардувальника Ту-95 крилату ракету.

З добрим ранком, Зеленський,

– лунають на фоні слова від окупанта.

Цей ролик є ще одним "зверненням" для західних еліт, що вирішили просто-таки проігнорувати факт того, що російська ракета вдерлася в повітряний простір Румунії та Молдови.

Як росіяни запускали ракети по Україні: дивіться відео зі соцмереж

Масована ракетна атака 10 лютого: останні новини

Глава Львівської ОВА близько 15:00 зазначив, що одна з ворожих ракет впала поблизу санаторію у Львівському районі області. Максим Козицький також констатував, що вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі та, за попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

Окрім того, в Укренерго назвали головні цілі Кремля. Там наголосили, що це уже 14 за рахунком масована ракетна атака та росіяни хотіли пошкодити насамперед електростанції та об'єкти високовольтної мережі.

Це є черговим доказом того, що Путін не зупиниться ні перед чим на шляху до того, аби занурити нашу державу в тотальну темряву. Проте завдяки ЗСУ цього, очевидно, не станеться ніколи.