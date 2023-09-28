Ніякі "Абрамуси" не страшні: Путін провів робочу зустріч з опухлим Кадировим

Владімір Путін провів робочу зустріч з главою Чечні Рамзаном Кадировим. У ході розмови вони вже класично заявили, що "нічого не бояться", а війна "під повним контролем".

Зазначимо, що це перша публічна зустріч після чуток про важку хворобу Кадирова. Очільник Чечні набрав зайву вагу та погано формулював речення, через що дискусія тільки продовжилася.

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Поява Кадирова

Рамзан Кадиров вперше після чуток про хворобу з'явився з офіційною зустріччю під прицілом камер. Однак росіяни масово цікавилися не темою розмови, а здоров'ям очільника Чечні. На відео він здавався опухлим та дуже важко дихав під час розмови з президентом Росії, Кадиров не міг сформулювати речення та робив багато пауз через задишку – при цьому він сидів на стільці.

Під час постановчої розмови Кадиров та Путін говорили про нібито "успіхи" на гуманітарних та воєнних напрямках. Звісно, терористи обмінялися лестощами та взаємно похвалили одне одного. Глава Чечні почав розповідати, нібито на війні все добре, а російська армія "виконує задачі".

Кожен день беруть в полон, кожен день знищують техніку. Ніякі "Абрамси", "Абрамуси", як їх там називають, не страшні,

– фантазував Кадиров.

Також у мережі звернули увагу на дивний датчик на руці у Кадирова. Спочатку у коментарях почали припускати, що це медичний апарат, однак пристрій виявився лише електронними чотками.

Кадиров поговорив з Путіним: дивіться на відео

Що зі здоров'ям Кадирова