Рано ще повертатись: окупанти на Харківщині мінують навіть дитячі ліжка

Попри успіхи Збройних Сил України на Харківщині та витіснення ворога до кордонів Росії, повертатися у звільнені населені пункти поки що рано.

За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, це пов'язано із тим, що ворог залишив по собі міни та снаряди, які повинні перевірити піротехніки.

Читайте також Офіціантки і вишибали, які призначені "керівниками" на Херсонщині, планують тікати до Криму

Мешканців Харківщини закликали відтермінувати повернення додому

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, але зосередив увагу на позиціях Збройних Сил України та по громадах області. За словами Синєгубова, від обстрілів досі страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів та Лозова.

Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби,

– зазначив він.

Наші Збройні сили відтісняють ворога. Через це мешканці починають повертатися до своїх будинків. Однак голова Харківської обласної державної адміністрації попередив, що таке рішення наразі занадто небезпечне.

Відступаючи, ворог замінував абсолютно все: подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення,

– закликав Синєгубов.

Які території Харківщини вже звільнили: коротко

11 травня українські захисники витіснили росіян із селища Питомник. Водночас підрозділи окупантів вдалися до оборони та спробували зменшити швидкість просування українських захисників.

10 травня у Генштабі ЗСУ розповіли, що військові звільнили Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак на Харківщині.

Також 30 квітня нашим героям вдалося звільнити Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прелесне.

Про ситуацію на деокупованих територіях розповів Володимир Зеленський. Президент розповів, що у них вже повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт та соціальні послуги.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, впродовж останніх кількох днів російські підрозділи переважно не намагалися утримати свої позиції перед контратаками українських сил на Харківщині.

Російські війська намагались вести наступ по всій периферії Ізюмсько-Донецького міського виступу, але успіху не досягли. Безрезультатним також виявився наземний наступ з Ізюма.

До теми – у США заявили, що Україна виграла битву за Харків: більше у відео