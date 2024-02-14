Разом із вантажем там був БК, – у ГУР розповіли про операцію зі знищення "Цезаря Кунікова"

Андрій Юсов прокоментував знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Операція була подібна до тієї, яка проводилася раніше з російським кораблем "Івановєц", але зі своїми особливостями.

Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. За його словами, корабель був знищений разом із вантажем – БК.

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Що розповіли у ГУР

Юсов підтвердив, що для атаки використовувалися українські морські ударні дрони Magura V5. При цьому він наголосив, що розвідка не розголошуватиме їхню кількість.

Magura – це тепер дуже потужний бренд. Точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі,

– зауважив розвідник.

За його словами, сьогоднішня атака завдала великого удару по спроможностях флоту країни-агресорки.

Юсов також відреагував на небажання рупора Кремля Дмітрія Пєскова коментувати знищення "Цезаря Кунікова". Прессекретар Владіміра Путіна переадресував це питання міноборони держави-терориста.

Ну, то напевно міністерство оборони так званої Росії мало б нарешті щось сказати, хоч тут визнати правду і сказати власному суспільству, що (сталося – 24 Канал) з цим великим десантним кораблем, екіпажем, що було на борту, і чому так сталося,

– сказав представник ГУР МО.

Юсов заявив, що "Цезаря Кунікова" було знищено за 4 кілометри від берега у районі тимчасово окупованої Алупки. Він не підлягає відновленню. Український розвідник зауважив, що російський корабель саме був знищений разом з вантажем. За його словами, "там був БК". Представник ГУР додав, що більшій частині ворожого екіпажу врятуватися не вдалося.

Які реакції викликало знищення "Цезаря Кунікова"