Разом із вантажем там був БК, – у ГУР розповіли про операцію зі знищення "Цезаря Кунікова"
Джерело:"Фокус"
Андрій Юсов прокоментував знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Операція була подібна до тієї, яка проводилася раніше з російським кораблем "Івановєц", але зі своїми особливостями.
Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. За його словами, корабель був знищений разом із вантажем – БК.
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Що розповіли у ГУР
Юсов підтвердив, що для атаки використовувалися українські морські ударні дрони Magura V5. При цьому він наголосив, що розвідка не розголошуватиме їхню кількість.
Magura – це тепер дуже потужний бренд. Точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі,
– зауважив розвідник.
За його словами, сьогоднішня атака завдала великого удару по спроможностях флоту країни-агресорки.
Юсов також відреагував на небажання рупора Кремля Дмітрія Пєскова коментувати знищення "Цезаря Кунікова". Прессекретар Владіміра Путіна переадресував це питання міноборони держави-терориста.
Ну, то напевно міністерство оборони так званої Росії мало б нарешті щось сказати, хоч тут визнати правду і сказати власному суспільству, що (сталося – 24 Канал) з цим великим десантним кораблем, екіпажем, що було на борту, і чому так сталося,
– сказав представник ГУР МО.
Юсов заявив, що "Цезаря Кунікова" було знищено за 4 кілометри від берега у районі тимчасово окупованої Алупки. Він не підлягає відновленню. Український розвідник зауважив, що російський корабель саме був знищений разом з вантажем. За його словами, "там був БК". Представник ГУР додав, що більшій частині ворожого екіпажу врятуватися не вдалося.
Які реакції викликало знищення "Цезаря Кунікова"
- У Генштабі повідомили про знищення "Цезаря Кунікова" у середу, 14 лютого. Ворожий корабель вдалося потопити завдяки спільній спецоперації ЗСУ та ГУР.
- Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк після цього заявив, що ворог не може і не буде безкарно ходити українськими територіальними водами. Він також наголосив, що основна задача Сил оборони України полягає у повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук іронічно відреагував на знищення російського великого десантного корабля. Він процитував відому фразу диктатора Путіна.
- Користувачі соцмереж теж з гумором поставилися до цієї знакової події. В інтернеті з'явилося чимало мемів про знищення "Цезаря Кунікова" на День святого Валентина.