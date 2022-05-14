Разом ми їх врятуємо, – Верещук про захисників Маріуполя
Джерело:Ірина Верещук
Віцепрем'єрка Ірина Верещук, яка бере участь в евакуації українців з Маріуполя, зустрілася з родичами захисників "Азовсталі". Під час зустрічі родичам оборонців Маріуполя розповіли, що українська влада робить для їх порятунку.
Участь у зустрічі взяли Лапутіна та Маляр
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла, що зустріч з родичами захисників "Азовсталі" відбулася 14 травня у Будинку офіцерів.
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Як написала Верещук у своїх соціальних мережах, родичам намагалися пояснити, що робить українська влада для порятунку воїнів на "Азовсталі".
Відбулася змістовна та щира розмова. Сподіваюся, нам вдалося донести до родичів, що саме робить влада для порятунку наших військових на "Азовсталі",
– написала міністерка.
Верещук повідомила, що участь у зустрічі взяли міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, заступниця міністра оборони Ганна Маляр і заступниця глави МВС Катерина Павліченко.
Окрім того, участь в зустрічі взяли представники Генштабу ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.
Разом ми їх врятуємо!,
– резюмувала Верещук.
Україна працює над евакуацією захисників Маріуполя
- На початку травня вдалося розблокувати евакуацію мирних людей з "Азовсталі" у Маріуполі. У Донецькій ОВА повідомили, що на металургійному комбінаті більше не залишилося цивільних.
- Водночас на заводі в Маріуполі досі перебувають сотні поранених українських воїнів, яких Україна хоче евакуювати.
- 12 травня міністерка Верещук вперше повідомила, що поранених українських військових можуть евакуювати з Маріуполя. Згодом вона уточнила, що порятунок важкопоранених бійців з "Азовсталі" відбудеться за посередництва Туреччини.
- За попередньою інформацією, Україна намагається домовитися з Росією про евакуацію 60 бійців.
- Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче вивезти всіх військових з "Азовсталі", включно з тілами вбитих героїв. Глава держави заявляв про важкі перемовини з окупантами.
- Поки Україна працює над евакуацією своїх героїв, російські військові продовжують штурм "Азовсталі". Наші захисники повідомили, що росіяни скидають авіабомби, задіюють важку артилерію і танки.
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